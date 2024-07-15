د. الربيعة رفع الشكر للقيادة.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم

الرياض – واس

في إطار الجهود الكبيرة والرائدة لمملكة الإنسانية، مدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، وذلك بمبلغ 35,998,500 دولار.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن تجديد العقد مع الشريك المنفذ؛ يأتي نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية حيوية في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تمت زراعتها بطريقة عشوائية وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة، مشيرًا إلى أن المشروع تمكن حتى اليوم من انتزاع 450.919 من الألغام والقذائف المتنوعة.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة في عدد من دول العالم، وفي اليمن الشقيق على وجه الخصوص.

وفي اليمن أيضًا، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي الأيتام بساحل حضرموت، وذلك ضمن مشروع “سند”، ويهدف المشروع إلى توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية وبرامج التمكين الاقتصادي للأيتام ولأسرهم، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه لصالح 30 مشرفاً اجتماعياً من الجهات العاملة في الأيتام بمحافظتي حضرموت وتعز.

وأشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد باضروس بالتدخلات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حضرموت وعموم اليمن، وبالأخص اهتمامه بشريحة الأيتام من خلال البرامج والأنشطة المختلفة، التي حققت نتائج ذات أثر ملموس في حياة الأيتام وأسرهم.

وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 129 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يونيو، وجرى خلال المشروع تقديم 798 خدمة،

كما وزع المركز 517 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجاً في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 3,619 فرداً، وذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته وتوفير أسباب العيش الكريم لهم .

وفي شمال لبنان، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية 84 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.