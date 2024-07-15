خطة لتعظيم الاستفادة من المياه المجدَّدة بالشرقية

البلاد ــ الدمام

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمقرها في الرياض بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ورشة عمل لاستعراض جهود الوزارة، لضمان الاستفادة من المياه المجدَّدة وتعظيم القيمة الاقتصادية لها، وتخطيط العرض والطلب عليها في كافة المناطق.

واستعرض وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني خلال الورشة، نتائج دراسة الوزارة لتخطيط العرض والطلب في المنطقة الشرقية، كما تم تقديم المخطط الشامل لاستخدام المياه المعالجة على مستوى المملكة، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وسلطت الورشة التي جاءت تحت عنوان “مخرجات دراسة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة “المعالجة”، الضوء على أنظمة ومسارات خطوط النقل والتوزيع المقترحة، بالإضافة إلى تحديد المستفيدين الحاليين والمحتملين من المياه المعالجة في المنطقة الشرقية، كما تم استعراض الآلية المقترحة والبدائل الممكنة لإيصال المياه المعالجة إلى المستفيدين بفعالية وكفاءة.

من جهته، أوضح مدير عام تخطيط قطاع المياه الدكتور سعود المرشد أن الهدف الرئيسي للورشة هو تعزيز التوافق على مخرجات الدراسة في المخطط الأولي للعرض والطلب على المياه المجددة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أهمية ضمان موافقة هذه المخرجات مع الخطط التنموية الإستراتيجية في المنطقة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المياه المعالجة ودعم الخطط التنموية والتطوير الشامل في جميع القطاعات.