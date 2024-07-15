“حافلات ترددية” لنقل زوار المحافظات لموسم جدة

جدة : البلاد

في بادرة نوعية تُعد الأولى من نوعها، أتاح موسم جدة، حافلات ترددية لنقل زوار محافظات منطقة مكة المكرمة إلى فعاليات موسم جدة 2024 تحت شعار “من جديد”.

ويأتي انطلاق خدمة الحافلات الترددية، التي ستبدأ رحلتها من محافظات الليث والقنفذة والكامل والخرمة والطائف، بواقع 3 رحلات في كل محافظة، تتسع الحافلة الواحدة لـ 50 راكبًا؛ وذلك بهدف تغطية الطلب المرتفع نظير تزايد أعداد زوار فعاليات موسم جدة، وسعيًا لتوفير كافة سُبل الراحة للزائر لفعاليات موسم جدة.

ويشهد “موسم جدة 2024” العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية المميزة ومنها: منطقة “سيتي ووك” التي تضم مزيجًا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، فيما تقدم منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي تقام لأول مرة في السعودية، للزوار والسياح مزيجًا من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تعد مرفقًا عائليًا بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العالم تحت سقف واحد، كما تقام فعاليات يومية في حديقة الأمير ماجد.

ويهدف موسم جدة من خلال فعالياته إلى تعزيز السياحة المحلية وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار كافة مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية.