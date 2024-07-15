المملكة تستضيف الملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية في جدة

جدة : البلاد

تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- الملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية بجدة، في الفترة 10-12 نوفمبر 2024م؛ تحت شعار “تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية”.

تأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الجيومكانية في مجال الأسماء الجغرافية، بموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، وترأُّسها للجنة الوطنية للأسماء الجغرافية التي تضم 21 جهة حكومية.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات في الجغرافيا ورسم الخرائط والمعلومات الجيومكانية واللغويات، وتفعيل العمل العربي المشترك لدعم الروابط بين الأسماء الجغرافية والتنمية المستدامة.

ويمثل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال الأسماء الجغرافية ودعم الهوية الثقافية، وتقوية الروابط مع المنظمات العربية والدولية من خلال توحيد الأسماء الجغرافية؛ تدعو الجيومكانية جميع الخبراء والباحثين إلى تقديم أوراقهم العلمية بحسب الآليات والمواعيد المحددة قبل تاريخ 15 أغسطس 2024 .