الرئيس التركي والأمير فيصل يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات

إسطنبول – واس

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول.

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – لفخامته، ولحكومة وشعب تركيا الشقيق، وتمنياتهما لهما بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبوالنصر.

وفي وقت سابق أمس، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى تركيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.

عقب ذلك، وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية تركيا على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية التركية، الذي يهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبوالنصر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.