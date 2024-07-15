الذهب يتراجع إلى 2402.82 دولار للأوقية

البلاد : وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2402.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2408.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.65 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 991.88 دولار وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 954.25 دولار.