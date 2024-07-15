الرياضة الخميس.. انطلاق بطولة المنتخبات الإقليمية لكرة القدم

الرياض – هاني البشر

تنطلق الخميس المقبل النسخة الأولى من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، التي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 وحتى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبًا إقليميًا وهي منتخبات: الرياض، القصيم، الأحساء، الجوف، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، جازان، جدة، نجران، حائل، عسير وحفر الباطن. ويضم كل منتخب مشارك في البطولة 26 لاعبًا بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، حيث تم اختيار المواهب الأبرز من الفرق المشاركة في دوريات البراعم تحت 13 عامًا التي أقيمت نسختها الأولى الموسم الماضي بمشاركة 102 ناديًا وأكاديمية يمثلون 14 مدينة ومحافظة ومنطقة، حيث سيشرف على تدريب هذه المنتخبات مدربون وطنيون ساهموا في قيادة تلك الأندية في دوريات البراعم. وتهدف البطولة إلى اكتشاف المواهب الكروية، والوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا لتأهيلهم ومشاركتهم في البطولات الودية لمنتخبات الفئات السنية، من أجل الإسهام في مسيرة صناعة الجيل القادم لكرة القدم السعودية. على جانبٍ آخر، قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف طواقم تحكيم شابة تشارك في مسابقات الفئات السنية، وطواقم مُختارة من أكاديمية الحكام الرئيسية بهدف رفع عدد ساعاتهم التحكيمية وصقل خبراتهم. ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، والمسؤول الفني في إدارة البراعم خالد الفرحان، والمشرف على مراكز التدريب صالح الداوود مؤتمرًا صحفيًا بعد غدٍ الأربعاء عند الخامسة والنصف مساءً في قاعة المؤتمرات في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، للحديث عن أهداف البطولة والمنتخبات الإقليمية بالإضافة إلى عددٍ من الجوانب الفنية المتعلقة بها. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي لتحقيق مستهدفات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، حيث يمثل تطوير المواهب أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا المسار خلال السنوات الأخيرة وصولًا إلى الهدف المنشود باكتشاف وتطوير أكثر من 4 آلاف موهبة بحلول عام 2025 للمساهمة في دعم وتأهيل اللاعبين للمشاركات مع المنتخبات الوطنية.