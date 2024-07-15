الأرجنتين تتوج بكأس كوبا أمريكا 2024

البلاد- جدة
نجح منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه بتتويجه بطلًا لكوبا أمريكا 2024، صباح اليوم الاثنين، على حساب كولومبيا.
فبعد مباراة من 4 أشواط، تمكنت الأرجنتين من الفوز بهدف دون رد، سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112.
وعكر الفرحة الأرجنتينية الإصابة التي تعرض لها القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 64 بعد التواء كاحله؛ بسبب سوء أرض الملعب.
وغادر ميسي الملعب باكيًا؛ إذ لم يستطع تمالك نفسه وانهمرت دموعه بمجرد جلوسه على مقاعد البدلاء.
وتمكن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني من الظفر باللقب الثاني تواليًا في كوبا أمريكا، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج به في نسخة 2021.
وبذلك، وصل منتخب الأرجنتين للقبه الـ16 على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة.
وفضت الأرجنتين الشراكة مع أوروغواي، التي ظلت مهيمنة على العرش التاريخي لأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كوبا أمريكا على مدار التاريخ.
وبعد التتويج باللقب في آخر نسختين، استطاعت الأرجنتين كسر قبضة أوروغواي على الرقم القياسي، لتنفرد به، تاركة الأخيرة خلفها بفارق لقب وحيد.
أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كوبا أمريكا
الأرجنتين: 16 لقبًا
أوروغواي: 15 لقبًا
البرازيل: 9 ألقاب
باراغواي: لقبان
تشيلي: لقبان
بيرو: لقبان
هدف لوتارووو 1:0 pic.twitter.com/hororwgaqe
— 🇦🇷 | الأرجنتين ⭐️⭐️⭐️ (@argentina10h) July 15, 2024