“إنفاذ” يُشرف على 33 مزادًا لبيع 391 عقارًا

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 33 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لبيع وتصفية 391 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة بالمملكة، وذلك خلال شهر يوليو 2024.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 11 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 156 فرصة عقارية، و6 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 60 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة المدينة المنورة لعرض 15 عقارًا، و3 مزادات لعرض 75 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادًا في منطقة الجوف لعرض 11 فرصة عقارية، ومزادًا في الحدود الشمالية لعرض 3 فرص عقارية، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، ومزادًا في منطقة عسير لعرض 13 عقارًا، و5 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 43 عقارًا، و5 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض عقارين، ومزادًا بمنطقة الباحة لعرض 3 عقارات.

وبين “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.