أمير المدينة المنورة يتسلم التقرير السنوي لجهود مكافحة المخدرات بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد يوسف بن عيضة الثمالي.

وتسلّم الأمير سلمان بن سلطان، خلال اللقاء، التقرير السنوي لجهود مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي 1445هـ، كما اطّلع سموه على الدور الذي تضطلع به مكافحة المخدرات وجهود رجال الأمن في تعزيز الجانب الأمني والوقائي ونشاط الفرق الميدانية في التعامل مع قضايا مكافحة المخدرات بالمنطقة.

ونوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في تحقيق المزيد من النجاحات في أداء مهام عملهم والحفاظ على مكتسبات الوطنية، مشيرًا إلى الدور التوعوي الوطني للمكافحة في الحرب على المخدرات في ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدهم الله- لجميع الأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء عملها.

من جهته، قدّم العميد يوسف الثمالي، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لإدارة مكافحة المخدرات لمواصلة أعمالها ومهامها في مكافحة هذه الآفة.