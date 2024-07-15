أمانة جدة تُطلق مبادرة “يسّر” لذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة اليوم مبادرة “يسّر”، التي تهدف إلى اندماج ذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل ، وتقديم الخدمات التيسيرية لهم في مقر عملهم .

وأوضحت المدير العام للموارد البشرية في أمانة جدة ندى اليزيدي، أن خطوات عمل تنفيذ “يسّر” تكمن في إنشاء صفحة إلكترونية للحصر الدقيق والنزول الميداني سعيًا لتحقيق الوصول الشامل في المبنى الرئيسي للأمانة، والبلديات الفرعية التابعة لها كافة ، من ناحية تهيئة المرافق ومواقف السيارات وتوابعها، ودورات المياه، لتخدم الموظفين والمراجعين من نفس الفئة على حد سواء .

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ سلسلة من ورش العمل التوعوية والتدريبية شملت متحدثي لغة الإشارة، والعمل على تطوير سياسة العمل التطوعي لهذه الفئة، فضلًا عن توفير فرص تطوعية لدمجهم مع المجتمع ، بجانب عقد لقاءات مفتوحة مع منسوبي الأمانة من ذوي الإعاقة، للوقوف على احتياجاتهم وسماع آرائهم ومتطلباتهم، إضافة إلى اجتماعات مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومشاركتهم آلية مبادرة “يسِّر” .