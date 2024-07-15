“أمانة جدة” تنفذ أكثر من 4500 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من العام 2024

جدة : البلاد

نفّذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية 4537 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، حيث نفذت بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التشجيع على المشاركة في الأعمال التطوعية ودعمها.

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده، أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 364 متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغ إجمالي الفرص التطوعية المنشورة على “منصة أصدقاء جدة” حتى تاريخه 521 فرصة، مشيراً إلى أن من ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة إفطار الجود الرمضانية لذوي الإعاقة، ومبادرات للتوعية بمشكلات السمع، والتوعية بالسكتة الدماغية، ومبادرة للتوعية بإصابات الركبة، ومبادرة تميز للتوعية باضطرابات طيف التوحد، ومبادرات جدة متنفسنا لتنظيف الشواطئ، ومبادرات زراعة الشتلات تزامنًا مع أسبوع البيئة، إضافة لماراثون الحمدانية.

وبين حموده, أن برامج ومبادرات أمانة جدة مستمرة في تفعيل ثقافة التطوع وترسيخها بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية، والجامعات الحكومية والأهلية، وغرفة جدة، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، والجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، إضافة لمتطوعي “أصدقاء أمانة جدة” لتعزيز دور المجتمع في الأعمال التطوعية.