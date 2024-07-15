المحليات

“أكواريوم فقيه” تجذب زوار موسم جدة من خلال دمج التعليم بالترفيه

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1446 هـ      15 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 جذبت منطقة أكواريوم فقيه ، زوار موسم جدة التي تعد وجهة للتعليم والترفيه من خلال عدد من العروض البيئية المائية.

 وتحتوي أحواض المنطقة على حوالي سبعة ملايين لتر ماء، تصميمه وِفقاً لأعلى المعايير الهندسية الفريدة والمتمازجة مع الشُعَب المرجانية والنباتات البحرية وأشجار المنغروف، كما يضم في جهازه الفني أكثر من 25 خبيراً في جهاز الدعم الحيوي ومستشفى للعلاج وتطعيم الأسماك.

 وتوفر المنطقة فرصة للتعرف على حقائق حول البيئة تحت الماء مع أكثر من 200 نوع من المخلوقات المائية، إلى جانب المتحف المائي الذي يضم نحو 7 آلاف نوع من الأحياء المائية من ومنطقة الحوض المفتوح التي تتيح للزوار التفاعل مع الأحياء البحرية عن قرب، فضلا عن أول حاضنة أسماك ومركز طبي علاجي متكامل للأحياء البحرية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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