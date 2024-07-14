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هيئة النقل ترعى تدشين تأجيرالسيارات الكهربائية

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1446 هـ      14 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

رعت الهيئة العامة للنقل حفل تدشين تأجير عدد من السيارات الكهربائية، لدى شركة الوفاق لحلول النقل “يلو”، وذلك بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة، والمهتمين في قطاع النقل.

وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة اتفاقيات تم توقيعها مع عدد من وكالات السيارات لتوريد فئات مختلفة من السيارات الكهربائية لدى عدد من شركات تأجير السيارات، بهدف إتاحة فرص جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة، للإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، بما يعزز المحافظة على البيئة.

وتأتي هذه الخطوة إمتداداً لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات إلى 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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