هيئة النقل ترعى تدشين تأجيرالسيارات الكهربائية

البلاد ــ الرياض

رعت الهيئة العامة للنقل حفل تدشين تأجير عدد من السيارات الكهربائية، لدى شركة الوفاق لحلول النقل “يلو”، وذلك بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة، والمهتمين في قطاع النقل.

وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة اتفاقيات تم توقيعها مع عدد من وكالات السيارات لتوريد فئات مختلفة من السيارات الكهربائية لدى عدد من شركات تأجير السيارات، بهدف إتاحة فرص جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة، للإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، بما يعزز المحافظة على البيئة.

وتأتي هذه الخطوة إمتداداً لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات إلى 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة.