كأس العالم للرياضات الإلكترونية| فريق Team Falcons السعودي يصل لنهائي بطولة Mobile Legends: Bang Bang

الرياض- هاني البشر
نجح فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) في حجز المقعد الأول ضمن المباراة النهائية لبطولة Mobile Legends: Bang Bang ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أن تمكن من التغلب على فريق Liquid Echo (الفلبين) بنتيجة 3-1، وسط حضور جماهيري كبير في Amazon أرينا. وينتظر فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) الطرف الآخر في النهائي الكبير اليوم الأحد، حيث يواجه فريق Selangor Red Giants (الماليزي) بعد تغلبه على فريق NIP Flash (سنغافورة).
وبذلك أصبح فريق Team Falcons (السعودية) أول فريق في كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينجح بالوصول إلى ثاني نهائي، بعد أن خطف أول لقب ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد فوزه ببطولة اللعبة الشهيرة Call of Duty: Warzone الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، استمرت مواجهات بطولة Free Fire على مسرح stc أرينا، حيث تمكن فريق LOUD (البرازيلي) من تحقيق 221 نقطة منحته صدارة ترتيب المرحلة الإقصائية بعد ختام منافسات اليوم الثالث في الأسبوع الثاني من الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وجاء خلفه فريق Buriram United Esportd (تايلاند) بتحقيقه 213 نقطة، وفريق Team Falcons (السعودية) في المركز الثالث بتحقيقه 188 نقطة. على أن يحسم اللقب أيضًا مساء اليوم الأحد.
في حين تستمر منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters، على Qiddiya أرينا، التي يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار، مع احتدام المنافسة بين 20 فريقًا؛ من بينها Team Falcons (السعودية) الذي حقق نتائج قوية بفوزه في 4 مواجهات وضعته في مركز متقدم في المجموعة الأولى.
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