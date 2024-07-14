شاركت في مؤتمر (أونكتاد).. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني- مركز الملك سلمان للإغاثة- لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 1.429 مستفيدًا خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2024م.

وفي لبنان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المركز خلال الفترة من 4 حتى 10 يوليو 2024م، 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضي ف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.

كما وزع المركز 1.105 سلال غذائية و1.105 سلال نظافة لمتضرري الزلزال السوريين والأتراك في منطقة الإصلاحية التابعة لمحافظة غازي عنتاب بالجمهورية التركية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.