رعى حفل جائزة التميز.. النائب العام يثمن دعم القيادة لمنظومة العدالة

البلاد – الباحة

أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي.

جاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي للجائزة، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، بحضور أصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، وعدد من منسوبي النيابة العامة.

وأشار معاليه في كلمته إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني، مبيناً أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.

وأوضح أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتهدف جائزة “التميز النيابي” التي سبق وأطلقها مجلس النيابة العامة إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، وتعتمد الجائزة على إستراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، ما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.