الرياضة رابطه دوري المحترفين تعلن جدول الدوري.. وتستحدث ” جولة الديربيات”

الرياض – هاني البشر

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2024-2025. الذي سينطلق الخميس 22 أغسطس 2024، بإجمالي 34 جولة و306 مباريات. المعايير المتبعة لإعداد جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي (2024-2025م)

تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول. لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد.

في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحدى المواجهتين كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف. الجولات الأربع الأخيرة يلعب كل فريق مباراتين كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.

مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الرياضة.

الفريق الذي يستضيف مباراته في الجولة الأولى؛ سيخوض مباراة الجولة الثانية كفريق ضيف، أو العكس.

الفريق الذي يكون مستضيفا في الجولة الأولى يكون كفريق ضيف في الجولة النهائية، أو العكس. كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد 9 مباريات كفريق مستضيف “على الأكثر”، أو ثماني مباريات في الحد الأدنى.

مراعاة روزنامة الفيفا والروزنامات القارية والإقليمية والمحلية؛ تفادياً لأي تعارض في المواعيد مع الأخذ بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تمنح للاندية المشاركة بحدها الأدنى. بالإضافة إلى مراعاة مبدأ الفرق من نفس المدينة بحيث يلعب أحدهم كفريق مستضيف والأخر كفريق ضيف في نفس الجولة. الآلية المتبعة في جدولة المباريات توزيع المباريات على ملعب الفريق وخارجه: يلعب كل فريق 17 مباراة على أرضه و17 مباراة خارجها، بحيث يلعب 9 مباريات على أرضه في أحد الدورين و8 مباريات في الدور الآخر، أو العكس. تجنب المباريات المتتالية على أرض الفريق أو خارجه: لا يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها. الحد الأقصى للمباريات المتتالية: جميع الأندية لديها حد أقصى في كل دور لخوض مباراتين متتاليتين، مرتين على الأكثر، سواء على ملعب الفريق أو خارج ملعبه. بداية ونهاية الموسم: الفريق الذي يلعب المباراة الأولى على ملعبه، ستكون المواجهة الأخيرة خارج ملعبه، أو العكس. الجولتان الأخيرتان للدورين الأول والثاني: كل فريق يلعب مباراة واحدة على ملعبه، والأخرى خارج ملعبه.

الجولات الأربع الأخيرة: يلعب كل فريق مباراتين على ملعبه، ومثلهما خارج ملعبه.

مواعيد الزراعة الشتوية للملاعب: أخذت في الاعتبار عند جدولة المباريات. مباريات الجولة الأولى ستجري منافسات الجولة الأولى خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس. وسيفتتح خلالها حامل اللقب، فريق الهلال، مشوار الدفاع عن لقبه أمام الأخدود. وتضم الجولة الافتتاحية مواجهة قمة؛ بين الشباب وضيفه الاتفاق. ويلعب فريق النصر المباراة الأولى على ملعبه أمام الرائد. ويستضيف الأهلي في جدة (الصاعد حديثًا) فريق العروبة. ويواجه التعاون في بريدة نظيره الفيحاء. ويحل الاتحاد ضيفًا على (الضيف الجديد على الدوري) فريق الخلود. ويستضيف القادسية (بطل دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي) منافسه الفتح. ويواجه ضمك ضيفه الخليج. وسيضرب فريقا الوحدة والرياض موعدًا في مكة المكرمة. اضغط لمشاهدة الجدول. استحداث أسبوع الديربيات ولاضافة المزيد من الإثارة، فإن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي القادم (2024-2025م) ستشهد ديربي العاصمة بين نادي الهلال ونادي النصر، وديربي المنطقة الغربية بين نادي الإتحاد ونادي الأهلي، وقمة المنطقة الشرقية بين نادي الاتفاق ونادي القادسية. كما ستجدد اللقاء في أسبوع الديربي في الدور الثاني من خلال مواجهات الجولة (26). سيتم تخصيص جولة من كل دور من الدوري لمواجهات الديربي الكبرى، بين الهلال والنصر في الرياض والاتحاد والأهلي في جدة، إضافة إلى قمة الاتفاق والقادسية في المنطقة الشرقية، ضمن إطار إثراء المنافسة وإضافة المزيد من الإثارة. وستشهد هذه الجولة مواجهات نارية تجمع بين الغريمين التقليديين من نفس المدينة، في الجولة التاسعة، وسيتجدد اللقاء بينهم في الجولة الـ 26. الجدول الزمني لإعلان تواريخ مباريات الدوري 18 يوليو: اعتماد مواعيد وأماكن اقامة مباريات الجولة الألى والجولة الثانية.

18 أغسطس: الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة ودوري أبطال اسيا (2). 30 سبتمبر: الإعلان عن مواعيد 5 جولات (من الجولة 9 حتى الجولة 13) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. 31 أكتوبر: الإعلان عن مواعيد 9 جولات (من الجولة 14 حتى الجولة 22) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة للدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. 22 فبراير 2025: الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية (من الجولة 23 حتى الجولة 34) بعد قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال اسيا للنخبة ودوري ابطال اسيا 2.