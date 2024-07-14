تنفيذ 14 مشروعًا مــائيًا وبيئيًا في منطقة القصيم بأكثر من 561 مليون ريال

الرياض : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ (14) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أنحاء متفرقة بمنطقة القصيم، بكُلفة إجمالية تجاوزت (561) مليون ريال؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.

وأوضحت أن المشروعات البيئية التي شرعت في تنفيذها بمنطقة القصيم تضمنت (7) مشروعات بقيمة إجمالية قاربت (283) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات صرف صحي تجاوزت (329) ألف مترطولي، إضافة إلى إنشاء محطة رفع بسعة تبلغ (1,350) مترًا مكعبًا في اليوم.

وبيّنت الشركة أن المشاريع المائية التي بدأت تنفيذها بالقصيم تضمنت أيضًا (7) مشروعات بقيمة إجمالية تجاوزت (278) مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط تجاوزت (833) ألف مترطولي، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الطرق المائية لخطوط آبار المخرم وأم حزم.

وأكدت أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها وإستراتيجياتها التي تضمنت التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وخدماتها المقدمة للسكان وفق رؤية المملكة 2030.