“تنظيم الكهرباء” تعرب عن أسفها للانقطاع الكهربائي في شرورة

الرياض : البلاد

أعربت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء, عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة، يوم الجمعة 6 / 1 / 1446هـ الموافق 12 / 7 / 2024م، وشمل جميع المستهلكين في المحافظة وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، مشيرة إلى أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء يوم أمس السبت 7 / 1 / 1446هـ الموافق 13 / 7 / 2024م.

وأوضحت الهيئة في بيان لها, أنه في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح يوم السبت 7 / 1 / 1446هـ الموافق 13 /7/ 2024م، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من يوم السبت، حيث وجه المجلس الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين ، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.

وتقديراً من مجلس إدارة الهيئة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه المجلس الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين.

كما وجه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.

وأبرز البيان حرص مجلس إدارة الهيئة على التأكد من عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه مجلس إدارة الهيئة مجلسَ إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة في محافظة شرورة.

وتوضح الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجه بها مجلس إدارة الهيئة، بشكل كامل وصحيح.

وتدعو الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني (sera.gov.sa).