الفرنسي” موسى ديابي” يقترب من الاتحاد

البلاد- جدة
بات نادي الاتحاد قريبا من الحصول على خدمات الفرنسي موسى ديابي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ديابي البالغ من العمر 25 عاماً يرتبط مع أستون فيلا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، وتقدر قيمته التسويقية كلاعب بـ55 مليون يورو.
ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التعاقدية بين الاتحاد ودبابي وأستون فيلا، ومن المنتظر أن يمتد عقد اللاعب الفرنسي مع العميد حتى صيف 2029.
الاتحاد رصد راتبا سنويا لديابي يقدر بـ12 مليون يورو، ولكنه حتى الآن يتم التفاوض مع أستون فيلا على قيمة الصفقة.
وكان ديابي ضمن اهتمامات نادي النصر في الصيف الماضي؛ إذ قدّم النادي عرضاً بنحو 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، لكنه رفض العرض وقرر الذهاب إلى أستون فيلا.
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