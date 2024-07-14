إنجاز تاريخي لكرة الطاولة السعودية| “الحربي والصعيقر” يحرزان فضية بطولة العالم للرواد “روما 2024”

الرياضةإنجاز تاريخي لكرة الطاولة السعودية| “الحربي والصعيقر” يحرزان فضية بطولة العالم للرواد “روما 2024” صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1446 هـ 14 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة حقق الثنائي السعودي خالد الحربي وماجد الصعيقر إنجازًا تاريخيًا للعبة في المملكة، في بطولة العالم لكرة الطاولة للرواد “روما 2024. استطاع الثنائي السعودي الوصول إلى منصة التتويج في مسابقة الزوجي في الفئة العمرية “45-49 عامًا”، حيث حصدا الميدالية الفضية خلف الزوجي المكون من اللاعب الإيطالي جيوفاني والبلجيكي سيدريك. جاء هذا الإنجاز بعد أن تخطى الحربي والصعيقر ثلاثة لقاءات متتالية متتالية أمام لاعبي السويد وألمانيا وفرنسا في الأدوار الإقصائية للبطولة. ويعكس هذا الإنجاز العالمي مدى التطور الذي وصلت إليه كرة الطاولة السعودية على الصعيد الدولي، وقدرة الثنائي على المنافسة بقوة مع أكبر المصنفين في هذه اللعبة.