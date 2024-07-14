الرياضة

أوروجواي تخطف برونزية كوبا أمريكا 2024

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1446 هـ      14 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
خطف منتخب أوروجواي الميدالية البرونزية ببطولة كوبا أمريكا 2024 عقب فوزه على منتخب كندا، بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث التي جمعتهما، صباح اليوم الأحد.

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات المباراة؛ حيث أحرز كل من المنتخبين هدفين، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لمنتخب أوروجواي بنتيجة 4-3.

 

وكان منتخب أوروجواي تقدم في النتيجة مبكراً بهدف أول عند الدقيقة 8 عن طريق لاعبه رودريجو بيتنكور، قبل أن يدرك المنتخب الكندي التعادل عند الدقيقة 22 بتوقيع إسماعيل كونيه.

وواصل المنتخب الكندي صحوته وتقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 82 عن طريق جوناثان ديفيد، قبل أن يخطف منتخب أوروجواي هدف التعادل بتوقيع نجمه المخضرم لويس سواريز عند الدقيقة 90+2.

 

وبهذا الفوز تمكن منتخب أوروجواي من تحقيق المركز الثالث في البطولة، وحصد الميدالية البرونزية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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