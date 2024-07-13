الرياضة موسم الرياض يستضيف كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الرياض- هاني البشر أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الدكتور باتريس موتسيبي عن التوصل إلى اتفاق بين شركة Sela التي تمثل موسم الرياض، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإقامة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي المصري والزمالك المصري. ستقام المباراة كجزء من فعاليات موسم الرياض ۲۰۲٤، في ۲۷ سبتمبر ۲۰۲٤. وسيعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب. قال المستشار تركي آل الشيخ: “نحن سعداء باستضافة كأس السوبر الأفريقي في موسم الرياض، الذي يمثل إحدى أهم البطولات في القارة الأفريقية. هذا الحدث يجمع بين اثنين من عمالقة كرة القدم من بلدنا الشقيق، جمهورية مصر العربية الأهلي والزمالك. نحن جميعًا نتطلع إلى مباراة تنافسية تليق بتوقعاتنا”.