ضبط 20093 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعملوأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28/ 12/ 1445 هـالموافق 04/ 07/ 2024 م إلى 04/ 01/ 1446هـ الموافق 10/ 07/ 2024م، عن النتائجالتالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة فيمناطق المملكة كافة (20093) مخالفًا، منهم (12460) مخالفًا لنظام الإقامة،و(5400) مخالف لنظام أمن الحدود، و(2233) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة(1737) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(01%)جنسيات أخرى، كما تم ضبط (49) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكةبطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (16) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعملوأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (19841) وافدًامخالفًا، منهم (18209) رجال، و(1632) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (9438) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر،وإحالة (3833) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11655) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أونقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل منالأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلىمليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به،وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلةبالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكةالمكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.