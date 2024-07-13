جامعة جدة تعلن عن 26 برنامج دبلوم مجانية

جدة : البلاد

أعلنت جامعة جدة عن إتاحة 26 برنامج دبلوم بالكلية التطبيقية مجانية ضمن مراحل القبول للعام 1446 هـ وتواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة ، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص وغير الربحي المحلي والعالمي.

ومن أهم هذه الدبلومات ، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة الرياضية، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج.

ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.