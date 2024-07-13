بقيادة أمير ويلز .. “زيدان” يخطف لقب كأس البولو الخيرية الملكية

حافظ فريق اتحاد البولو الأمريكي U.S. Polo Assn، بقيادة الأمير ويليام آرثر فيليب لويس، أمير ويلز، ومشاركة المهندس عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، ممثل المملكة العربية السعودية، على لقب كأس بطولة البولو الخيرية الملكية، للمرة الثانية على التوالي، تحت رعاية الشركة اليابانية Out-Sourcing Inc، التي أقيمت على ملاعب نادي الحرس للبولو في مقاطعة وينزر بالعاصمة البريطانية لندن.
وجاء تتويج اتحاد البولو الأمريكي بعد تعادله مع فريق BP الماليزي بنتيجة 4/ 4 وتفوقه بفارق الأهداف في أشواط البطولة، وشارك مع الفريق الأمريكي إلى جانب الأمير ويليام، وزيدان في خط الهجوم كل من آياوات رئيس شركة كنج باور ممثلاً لمملكة تايلاند، ومارك توملينسون ممثل المملكة المتحدة، وذلك بحضور خالد العجمي عضو مجلس الإدارة، وفيصل بن دويس الرئيس التنفيذي
جدير بالذكر أن مشاركة رئيس الاتحاد السعودي للبولو، تأتي ضمن تفعيل دور الاتحاد في المسؤولية الاجتماعية المحلية والدولية، وتحقيق الأهداف، بالمشاركة والدعم في الفعاليات الاجتماعية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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