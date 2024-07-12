9 حدائق ومتنزهات بمحافظة طبرجل تستهوي الزوار

طبرجل : البلاد

تشهد 9 حدائق ومتنزهات في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف إقبالاً من المتنزهين والزوار خلال الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات، حيث جهزت أمانة المنطقة ممثلة في بلدية طبرجل خدمات متكاملة للزوار.

وأوضح ‏المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المحافظة تحتضن متنزهين اثنين بمساحة تصل إلى 261 ألف متر مربع، و 7 حدائق بمساحة تتجاوز 246 ألف متر مربع، تحتوي على مسارات للمشي ومواقع مخصصة لعربات الأطعمة المتنقلة “الفود ترك” ومساحات خضراء ودورات مياه ومصليات وجلسات للزوار، مشيراً إلى تهيئة وتنظيف 14 ساحة مسجد في نطاق البلدية بمساحة 96 ألف متر مربع.

وأضاف أن أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تعمل على تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئتها وإضفاء اللمسات الجمالية ضمن برنامج أنسنة المدن وجهود لتحسين جودة الحياة.