طريقة عمل حلي لفائف السلطان التركية

حلي لفائف السلطان التركية

المقادير اللازمة

1 لتر حليب

1 كوب وربع سكر

1.5 فنجان نشا

1 فنجان دقيق

2 ملاعق كبيرة كاكاو

1 علبة فانيليا

50 جرام زبدة

كريمة مخفوقة

جوز هند

طريقة العمل

اخلطي الحليب والدقيق والسكر والنشا والكاكاو في قدر

يتم خلطها وطهيها حتى تصل إلى قوام البودينج

يضاف الزبدة والفانيليا وتقلب

نغطي الجزء السفلي من صينية خبز كبيرة بجوز الهند بكثرة

يسكب البودينج بعناية فوقها

يترك ليبرد

عندما يبرد تماماً

يغطي بالكريمة المخفوقة بالكامل

يتم تقطيعه إلى شرائح

يجب أن تكون شرائح طويلة حيث سيتم لفها

يتم تغليفها بعناية عن طريق الرفع من جانب واحد وتقديمها