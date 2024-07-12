الرياضة سالزبورج يسعى لضم ساديو ماني

البلاد- جدة يسعى نادي سالزبورج النمساوي للتعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق نادي النصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات “فلوريان بليتنبيرج” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن سالزبورج النمساوي يريد التعاقد مع ماني في الصيف الجاري. ويرتبط ماني بعقد مع النصر ممتد حتى عام 2016، حيث انضم لصفوف “العالمي” في الموسم الماضي. ولعب ماني بقميص سالزبورج في الفترة ما بين 2014 و 2016 قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي. ونجح الدولي السنغالي صاحب الـ 32 عامًا في 30 هدفاً بقميص النصر في الموسم الماضي.