الرياضة (روح السعودية) راعي الاستضافة لكأس السوبر السعودي

البلاد- جدة

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للسياحة ممثلة بـ (روح السعودية) اتفاقية تصبح بموجبها (روح السعودية) (الهوية الرسمية للسياحة السعودية)، شريك الاستضافة لبطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، التي ستقام في مدينة أبها خلال الفترة من 13 ـ 17 أغسطس المقبل، حيث جاءت الاتفاقية امتدادًا للحراك الرياضي الكبير في المملكة العربية السعودية، والتي تعكس الالتزام بتحقيق التميز والارتقاء بمستوى كرة القدم السعودية. وجاء توقيع الاتفاقية بدعم شركة الوسائل SMC بصفتها الشريك التسويقي الحصري، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب الأول بارك في الرياض. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC خالد بن وليد الخضير، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة عبدالله بن إبراهيم الحقباني، بمتابعة الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن زكريا القباع. وتأتي رعاية الاستضافة في مدينة أبها بالتزامن مع موسم صيف عسير 2024 الذي شهد إطلاق الهوية السياحية للمنطقة (عسير تهوّل)، حيث تقام البطولة بمشاركة أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون. من جهته، قال الأمين العام المساعد الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ إبراهيم القباع إن هذه الشراكة تعزز جهود الاتحاد السعودي من أجل المساهمة في الترويج للسياحة في المملكة عبر كرة القدم، وذلك من خلال دعم كافة المبادرات في هذا الشأن، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه الهيئة السعودية للسياحة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة للسياحة في المملكة برؤية شاملة ومتميزة. وأضاف القباع أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للعديد من الشراكات الناجحة التي أبرمها الاتحاد السعودي في الفترة الأخيرة مع الكيانات الوطنية في المملكة بما يخدم الرؤية المستقبلية للوطن، بمتابعة من الشريك التسويقي الحصري شركة الوسائل SMC الذي ساهم بشكل كبير في إبرام العقد. وبهذه المناسبة قال الأستاذ عبدالله الحقباني الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة: تأتي الشراكة الاستراتيجية في إطار جهود ومساعي الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية في السعودية، وجذب مزيد من شرائح السياح من داخل المملكة وخارجها، كما تأتي في سياق تسليط الأضواء على فعاليات موسم عسير والذي يقام ضمن برنامج صيف السعودية لهذا العام، والذي يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 . وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل خالد الخضير: فخورين في شركة الوسائل SMC بالتوقيع مع الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بـ(روح السعودية) كراعي الاستضافة لكأس السوبر السعودي 2024 – 2025، ودورنا في شركة الوسائل SMC هو تطبيق مفهوم تسويق رياضي حديث وخلق مزايا نوعية في الرعايات وتحقيق التميز الاستثماري،وجاءت هذه الاتفاقية امتدادا للحراك الرياضي التسويقي من خلال تقديم مزايا نوعيه ونتطلع من خلال هذه النسخة لتعزيز المجال الرياضي السياحي من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تساهم في ابراز صورة مميزة للرياضة والسياحة في المملكة”. تجدر الإشارة إلى أن دور شركة الوسائل SMC يكمن في تطوير الأصول التجارية للاتحاد السعودي وجلب الشراكات النوعية لتساهم في الارتقاء بكرة القدم في المملكة، وبشأنه أشار الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC خالد بن وليد الخضير، بقوله: فخورين في شركة الوسائل SMC بالتوقيع مع الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بـ(روح السعودية) كراعي الاستضافة لكأس السوبر السعودي 2024 – 2025، ودورنا في شركة الوسائل SMC هو تطبيق مفهوم تسويق رياضي حديث وخلق مزايا نوعية في الرعايات وتحقيق التميز الاستثماري، وجاءت هذه الاتفاقية امتدادا للحراك الرياضي التسويقي من خلال تقديم مزايا نوعيه ونتطلع من خلال هذه النسخة لتعزيز المجال الرياضي السياحي من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تساهم في ابراز صورة مميزة للرياضة والسياحة في المملكة.