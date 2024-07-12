برامج تعليمية وتثقيفية وصحية لـ 1410 دارسين ودارسات في حملة محو الأمية بالباحة

الباحة : البلاد

يستفيد 1410 دارسين ودارسات من فعاليات حملة التوعية ومحو الأمية في منطقة الباحة التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بقطاع محافظة العقيق بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية، تحت شعار “الباحة بلا أمية “.

وتُقام المراكز التعليمية الفرعية للحملة في 32 مركزًا تعليمًا 12 للبنين يضم 390 دارساً و20 مركزاً للبنات بها 1057 دراسة يقوم عليها عدد من المختصين من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية و27 مشاركاً وداعماً.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ، أن محو الأمية أسلوب حضاري تبنته القيادة الرشيدة – حفظها الله – من خلال اعتماد البرامج النوعية كحملات التوعية ومحو الأمية في المناطق والمحافظات على مستوى المملكة التي تضمن التعلم مدى الحياة، وتعد جيلًا متعلمًا قادرًا على خدمة وطنه ومجتمعه.

وأضاف أن الحملة هي أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين والمواطنات في أماكنهم ، وتعليم الدارسين والدارسات المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لديهم، وتعزيز الحس والانتماء الوطني.

وتستمر الحملة في تقديم عمليات التعليم والتعلم والتوعية والتثقيف بالحملتين الصيفية، وسط حماس وتفاعل الدارسين والدارسات في رحلتهم التعليمية، مستبشرين بتعلم القراءة والكتابة، وصولًا إلى التثقيف وتعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي بالجوانب الرقمية والصحية والبيئية ، والتعرف على استخدام الأنظمة والتطبيقات الالكترونية.

ويشارك الدارسون بفعالية عبر منظومة البرامج المقدمة بالحملة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بهدف تطوير المهارات الحياتية وتحقيق أهداف تعليمية وتثقيفية لضمان التعليم الجيد لجميع المستفيدين، والإسهام في خفض نسبة الأمية، وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين، وكذلك نشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والثقافية.