الرياضة

النصر يفاوض أليسون بدلًا من إيدرسون

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1446 هـ      12 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انسحبت إدارة نادي النصر من المفاوضات مع نظيرتها مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون.

وفقًا لشبكة “سيتي ريبورت” المختصة بأخبار النادي الإنجليزي، فإن النصر انسحب رسميًا من السباق على ضم إيدرسون.

وكان النصر قد أعلن رحيل حارسي المرمى دافيد أوسبينا ووليد عبدالله مع نهاية الموسم المنصرم.
من جانبها، قالت شبكة “تيم توك”: إن النصر دخل في مفاوضات قوية لضم الحارس البرازيلي لفريق نادي ليفربول أليسون.

وكان النصر مهتمًا بالتعاقد مع أليسون في الصيف الماضي لولا تعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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