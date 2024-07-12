الرياضة النصر يفاوض أليسون بدلًا من إيدرسون

البلاد- جدة انسحبت إدارة نادي النصر من المفاوضات مع نظيرتها مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون. وفقًا لشبكة “سيتي ريبورت” المختصة بأخبار النادي الإنجليزي، فإن النصر انسحب رسميًا من السباق على ضم إيدرسون. وكان النصر قد أعلن رحيل حارسي المرمى دافيد أوسبينا ووليد عبدالله مع نهاية الموسم المنصرم.

من جانبها، قالت شبكة “تيم توك”: إن النصر دخل في مفاوضات قوية لضم الحارس البرازيلي لفريق نادي ليفربول أليسون. وكان النصر مهتمًا بالتعاقد مع أليسون في الصيف الماضي لولا تعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة.