“هيئة العقار” تطلق الأربعاء القادم ملتقى الوساطة العقارية

الرياض : البلاد

تطلق الهيئة العامة للعقار “ملتقى الوساطة العقارية” والمعرض المصاحب له يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع مرور عام على نفاذ النظام.

ويناقش الملتقى الفرص ومكامن التطوير في السوق العقاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين في القطاع العقاري، مما يسهم في تنمية القطاع وتحقيق تطلعاته.

وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّ “ملتقى الوساطة العقارية” يأتي لعرض التحديثات التي مر بها نظام الوساطة العقارية خلال عام منذ بدء تطبيقه، وأنّ الملتقى يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية التي تناقش الفرص والتحديات بالقطاع وكذلك تسليط الضوء على المنصات العقارية ذات التجارب الناجحة في نشاط الوساطة العقارية، وأهمية الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية التي تسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية.

وذكرت أنّ “الملتقى ” في نسخته الأولى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير نشاط الوساطة العقارية، وبناء قطاع متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث سيتضمن معرضًا مصاحبًا للتعريف بالأنشطة العقارية وأقسام خاصة لخدمة المستفيدين من منصة الوساطة العقارية وخدمات المعهد العقاري وكذلك قسمًا لاستقبال الأسئلة والاستفسارات وخدمة الشركاء، بما يعزز إيصال رسائل القطاع العقاري والتعريف بالأنظمة والتشريعات العقارية التي تأتي وفق التوجهات والإستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة بمبدأ الشفافية وزيادة مشاركة المجتمع، لتحقيق تنمية واستدامة القطاع.

ودعت الهيئة العامة للعقار العموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي أنشطة الوساطة العقارية وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، إلى الاستفادة من موضوعات الجلسات الحوارية التي سيناقشها الملتقى والمعرض المصاحب له، من خلال تسجيل وتأكيد الحضور للملتقى عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://survey.rega.gov.sa/s/clyfksi4x002gkgdopx894lvp