الرياضة نجم أستون فيلا على أعتاب الاتحاد

البلاد- جدة

يسعى نادي الاتحاد لتعزيز خط هجومه بضم لاعب جديد في مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ لدخول الموسم الجديد بقوة وتعويض جماهيره عن موسم مخيّب للآمال. ووفقًا للصحفي الشهير سانتي أونا، دخل الاتحاد في مفاوضات مع لاعب أستون فيلا الإنجليزي موسى ديابي، لضمّه إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب النادي من الإعلان الرسمي عن تعيين المدير الفني الفرنسي لوران بلان مدربًا للفريق، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو. وكان الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب، حيث احتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا أو المشاركة في كأس السوبر السعودي. ويسعى النادي من خلال تعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، إلى المنافسة على الألقاب المحلية وضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل. وتشير هذه الخطوات إلى عزم الاتحاد على العودة إلى منصات التتويج وتحقيق النجاحات التي غابت عنه في السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطورات حول صفقات الاتحاد الجديدة، سواء على مستوى اللاعبين أو المدرب.