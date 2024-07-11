ميسي ثاني أفضل هداف في التاريخ

البلاد- جدة

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازًا فريدًا بعد أن بات ثاني أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأحرز (البرغوث) هدفه رقم 109 مع منتخب الأرجنتين في شباك منتخب كندا في الدور نصف النهائي من بطولة أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ليقود منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

وتجاوز ميسي رقم الإيراني علي دائي الذي ظل لفترة طويلة أفضل هداف دولي في التاريخ بتسجيله 108 أهداف، قبل أن يحطم رقمه النجم البرتغالي رونالدو الذي وصلت أهدافه إلى 130 هدفًا. واحتاج ميسي إلى 186 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين للوصول إلى أهدافه الـ 109؛ منها 14 هدفًا في 38 مباراة بكوبا أمريكا.

أما رونالدو فسجل 130 هدفًا في 212 مباراة بقميص منتخب البرتغال، ويعد اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يتجاوز حاجز 200 مباراة دولية.

ميسي لم يكتف بذلك، بل أصبح أكثر من سجل في نسخ مختلفة من كوبا أمريكا بـالتساوي مع البرازيلي زيزينيو، وذلك في 6 نسخ من البطولة القارية، علمًا أن ميسي أحرز أول هدف له بعمر 20 عامًا في نسخة 2007، قبل أن يواصل تألقه بعمر 37 عامًا ويحرز أول هدف له في نسخة 2024. ووصل ميسي إلى 1212 مساهمة تهديفية عبر مسيرته، وهي الأكثر في تاريخ كرة القدم.

وعزز أفضل لاعب في العالم 8 مرات أرقامه الأسطورية مع منتخب الأرجنتين، حيث خاض 186 مباراة، بمعدل 164 مساهمة، وأحرز 109 أهداف، ولعب 55 تمريرة حاسمة.

وفي العام الحالي مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين لعب 21 مباراة، ولديه 30 مساهمة بإحرازه 17 هدفًا و13 تمريرة حاسمة، وأحرز هدفًا واحدًا من ركلة جزاء.

وسجل ميسي اسمه في البطولة الدولية العاشرة التي يحرز فيها أهدافًا، وهي بطولات كأس العالم 2006، كوبا أمريكا 2007، كأس العالم 2014، كوبا أمريكا 2015، كوبا أمريكا 2016، كأس العالم 2018، كوبا أمريكا 2019، كوبا أمريكا 2021، كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024.

كما يستعد ميسي للنهائي السابع بقميص منتخب بلاده بعد مونديالي 2014 و2022، وكوبا أمريكا في 2007 و2015 و2016 و2021.

وبات ميسي أيضا أكثر لاعب يفوز بجائزة رجل المباراة في كوبا أمريكا برصيد 14 مرة، ويأمل قائد الأرجنتين بالفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، وإضافته للقب مونديال 2022.