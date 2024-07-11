منافسات نارية في الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
بعد بداية مثيرة تضمنت بعض أروع العروض والمنافسات المثيرة، تعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى إلى دائرة الأضواء العالمية يوم الأربعاء بسلسلة أخرى من المباريات الملحمية المقررة في الأسبوع الثاني.
وتقام البطولة على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس في بوليفارد ریاض سيتي، وتمثل احتفالاً عالمياً بروح المنافسة وشغف الألعاب الإلكترونية. ويجمع الحدث، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، أفضل الأندية واللاعبين في العالم وجهاً لوجه لفرصة الفوز بجوائز قياسية في 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة على مستوى العالم.