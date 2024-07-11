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محافظ المخواة يشرف حفل زواج العمري

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1446 هـ      11 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد

على شرف محافظ محافظة المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، احتفل أحمد بن عبدالله بن أحمد العُمري بزواجه، على كريمة حسن بن حسين بن جمعان العُمري، وذلك بحضور اللواء أحمد سعدي الزاهراني واللواء يحيى مساعد الزاهراني وشيخ قبلة بنى عمر الشيخ منصور بن حسين العمري وعمدة محافظة المخواة سعد بن حسين العمري ورجل الأعمال محمد أحمد الغامدي ورجل الاعمال عبيد الجمعان ورجل الأعمال ماشى محمد العمري ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة أحمد الخرش العمري وأهالي وادي ضيان والأصدقاء والأقارب والزملاء في الاحتفال الذي أقامه الأستاذ عبدالله بن أحمد العُمري في إحدى القاعات بالمخواة.
من جهته قدم مؤسس “بسمة وطن” عبدالهادي العمري باسمه ونيابة عن أشقائه وكافة أسرتهم الشكر والتقدير والامتنان للمحافظ ولجميع الضيوف، متمنياً التوفيق للجميع.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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