محافظ المخواة يشرف حفل زواج العمري

الدمام-البلاد

على شرف محافظ محافظة المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، احتفل أحمد بن عبدالله بن أحمد العُمري بزواجه، على كريمة حسن بن حسين بن جمعان العُمري، وذلك بحضور اللواء أحمد سعدي الزاهراني واللواء يحيى مساعد الزاهراني وشيخ قبلة بنى عمر الشيخ منصور بن حسين العمري وعمدة محافظة المخواة سعد بن حسين العمري ورجل الأعمال محمد أحمد الغامدي ورجل الاعمال عبيد الجمعان ورجل الأعمال ماشى محمد العمري ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة أحمد الخرش العمري وأهالي وادي ضيان والأصدقاء والأقارب والزملاء في الاحتفال الذي أقامه الأستاذ عبدالله بن أحمد العُمري في إحدى القاعات بالمخواة.

من جهته قدم مؤسس “بسمة وطن” عبدالهادي العمري باسمه ونيابة عن أشقائه وكافة أسرتهم الشكر والتقدير والامتنان للمحافظ ولجميع الضيوف، متمنياً التوفيق للجميع.