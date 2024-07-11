كولومبيا تعبر الأورجواي وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا 2024

البلاد- جدة
حقق منتخب كولومبيا إنجازًا كبيرًا بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه المثير على نظيره الأوروجواي في الدور نصف النهائي.
تحدى المنتخب الكولومبي النقص العددي في صفوفه، بعدما لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، وانتصر 1 / صفر على منتخب أوروجواي، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الخميس على ملعب (بنك أو أميركا) بمدينة شارلوت، في الدور قبل النهائي للبطولة القارية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.
تقمص جيفرسون ليرما دور البطولة، عقب تسجيله هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 39.
جاء الهدف من صناعة النجم المخضرم خاميس خاميس رودريجيز، الذي بات أول لاعب يصنع 6 أهداف في نسخة واحدة في تاريخ كوبا أمريكا، محطمًا الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لبلاده في النسخة الماضية عام 2021.
واضطر منتخب كولومبيا للعب بعشرة لاعبين بدءًا من الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، عقب طرد دانييل مونوز لحصوله على الإنذار الثاني.
ورغم النقص العددي ونزول النجم المخضرم لويس سواريز لأرض الملعب من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، لم تفلح محاولات أوروجواي في تسجيل ولو هدف التعادل والاتجاه بالمباراة إلى ركلات الترجيح.
وضرب منتخب كولومبيا، الذي توج باللقب مرة وحيدة عام 2001، موعدًا في المباراة النهائية مع نظيره الأرجنتيني حامل اللقب، صباح الاثنين القادم، عقب فوز أبطال العالم 2 / صفر على كندا في نصف النهائي الثاني.
في المقابل، يلعب منتخب أوروجواي مع نظيره الكندي في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع صباح الأحد القادم.