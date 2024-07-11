طريقة عمل كب كيك الليمون

لمحبي النكهات الحمضية الحلوة وصفة مميزة لتحضير كب كيك الليمون

المقادير اللازمة

1 3/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

2/3 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة مذابة

1/4 كوب زيت نباتي

1/2 كوب كريمة حامضة

2 بيض

1/4 كوب ليمون

بشر 2 ليمون

لكريمة الليمون

جبنة كريمية طرية

1/2 كوب زبدة غير مملحة طرية

1 ملعقة كبيرة قشر ليمون

1/8 ملعقة صغيرة ملح

2 12 كوب سكر بودرة منخول

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة العمل

سخن الفرن إلى 350 درجة

تبطن أكواب قوالب الكب كيك ببطانات ورقية

يمزج الدقيق والسكر وصودا الخبز والبيكنج بودر والملح في وعاء كبير

في وعاء آخر اخفقي الزبدة والزيت والقشدة الحامضة والبيض وعصير الليمون وقشر الليمون معًا

تضاف المكونات الجافة وتضرب حتى تصبح كريمية

استخدمي ملعقة كبيرة من الخليط لملء بطانات الكب كيك إلى حوالي 2/3 ممتلئة

اخبزيها لمدة 16-18 دقيقة

اصنعي كريمة الزينة عن طريق خلط الجبن الكريمي والزبدة وقشر الليمون والملح معًا في وعاء متوسط

يضاف السكر البودرة وعصير الليمون ويضرب حتى يصبح ناعمًا

بمجرد أن تبرد الكب كيك

ضعي الزينة على الوجه ويقدم