تشكيل مجلس الأعمال السعودي النيجيري

الرياض : البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي النيجيري في دورته التأسيسية (1445 – 1449)، وتسمية سلطان بن مهدي القحطاني رئيساً للمجلس، وكل من سلطان بن خالد التركي وناصر بن عبدالعزيز السديس نائبين للرئيس.

وعد رئيس مجلس الأعمال السعودي النيجيري سلطان القحطاني، نيجيريا من أكبر القوى الاقتصادية في أفريقيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 477 مليار دولار في عام 2022، مبينًا أن تشكيل المجلس يأتي متوافقاً مع توجه المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيجيريا لم يتجاوز 1.5 مليار ريال، منوهاً بأهمية مضاعفة الجهود وزيادة التعريف بالفرص والأسواق بالدولتين، مشيراً إلى تميز نيجيريا بفرص واعدة في قطاعات مثل: الخدمات والسياحة والنقل واللوجستيات والمالية والتكنلوجيا والتعليم والصحة والصناعة والتعدين.