الدولية

انتشال أكثر من ٦٠ شهيدًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1446 هـ      11 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

غزة : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والدفاع المدني اليوم، عن انتشال أكثر من ٦٠ شهيدًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، تاركة عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات، بعد أن منعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم خلال حصار الحي، الذي استمر نحو أسبوعين.

وأكد الدفاع المدني أنهم تلقوا معلومات من عشرات العائلات بوجود شهداء تحت ركام المنازل المدمرة في حي الشجاعية، لافتاً النظر إلى تدمير الاحتلال لأكثر من ٨٥ في المئة من المنازل والمنشآت في حي الشجاعية، وأن ٥٥ ألف فلسطيني في الحي باتوا بدون مأوى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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