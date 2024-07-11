الفرنسي” لوران بلان” مدربًا للاتحاد

البلاد- جدة

حسم نادي الاتحاد بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان الأسبق، لتولي زمام الأمور الفنية للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين حتى 2026، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وكان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لفريق ميلان، إلا أن العميد تراجع عن الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب خلافات داخلية، على الرغم من تأكيد الإيطالي بإتمام التعاقد، في مشهد امتد أثره إلى رحيل رئيس النادي لؤي ناظر.

لوران بلان، الذي أمضى الموسم الفائت دون نادٍ، توصل إلى اتفاق مع الاتحاد على كافة التفاصيل بما في ذلك مدته (موسمان مع خيار التمديد لموسم آخر) والراتب، وذلك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وفتح الاتحاد مفاوضاته مع لوران بلان، بناء على توصية من القائد كريم بنزيما، الذي طالب من الإدارة بالتعاقد مع مدرب فرنسي، حيث تحركت أولًا صوب كريستوف جالتييه الذي يرتبط بعقد في الدوري القطري، ما دفع الإدارة لاختيار مدرب سان جيرمان السابق.

ويمتلك بلان، البالغ من العمر 58 عامًا، سيرة تدريبية مميزة، حيث قاد العديد من الفرق الكبرى في أوروبا، مثل باريس سان جيرمان ومارسيليا وبوردو، إلى جانب تجربة خليجية رفقة الريان القطري.

وخاض المدرب الفرنسي المخضرم، 488 مباراة في مسيرته، حقق الانتصار في 273 وتعادل في 82 لقاء وتعرض للهزيمة في 133، كما حصل من مقعد المدير الفني على 15 بطولة، بواقع 11 لقبًا رفقة باريس سان جيرمان، إلى جانب 4 ألقاب مع بوردو.