الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا اليوم اليوم، بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2375.70 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2381.30 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 30.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6 % إلى 992.30 دولار.