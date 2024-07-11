التشيلي سييرا يفسخ تعاقده مع العروبة

البلاد- جدة
فاجأ التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق العروبة الأول لكرة القدم، الجميع بطلب فسخ عقده مع النادي بعد 5 أيام فقط من توقيعه؛ حيث أرسل سييرا بريدًا إلكترونيًا عبر محاميه لإدارة النادي يطلب فيه فسخ العقد؛ بسبب خلافات بينه وبين إدارة النادي.
وكانت إدارة العروبة قد تعاقدت مع سييرا (55 عامًا) لتولي تدريب الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للموسم الجديد.
وأثار قرار سييرا بفسخ العقد استياءً كبيرًا في إدارة العروبة، التي تعتزم رفع شكوى رسمية ضد المدرب التشيلي.
وأوضح مصدر مسؤول في نادي العروبة أن الخلاف بين الإدارة وسييرا بدأ في الاجتماع الأول الذي جرى عن طريق الـ« أون لاين»، حيث طالب المدرب بعدة شروط؛ أهمها أن تكون جميع التعاقدات مع اللاعبين عن طريقه وهو ما رفضته إدارة النادي”.