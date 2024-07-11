الرياضة

التشيلي سييرا يفسخ تعاقده مع العروبة

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1446 هـ      11 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاجأ التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق العروبة الأول لكرة القدم، الجميع بطلب فسخ عقده مع النادي بعد 5 أيام فقط من توقيعه؛ حيث أرسل سييرا بريدًا إلكترونيًا عبر محاميه لإدارة النادي يطلب فيه فسخ العقد؛ بسبب خلافات بينه وبين إدارة النادي.

 

وكانت إدارة العروبة قد تعاقدت مع سييرا (55 عامًا) لتولي تدريب الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للموسم الجديد.

وأثار قرار سييرا بفسخ العقد استياءً كبيرًا في إدارة العروبة، التي تعتزم رفع شكوى رسمية ضد المدرب التشيلي.

وأوضح مصدر مسؤول في نادي العروبة أن الخلاف بين الإدارة وسييرا بدأ في الاجتماع الأول الذي جرى عن طريق الـ« أون لاين»، حيث طالب المدرب بعدة شروط؛ أهمها أن تكون جميع التعاقدات مع اللاعبين عن طريقه وهو ما رفضته إدارة النادي”.

 

يُذكر أن فسخ سييرا لعقده مع العروبة يُعدّ ضربة قوية للنادي، خاصةً مع اقتراب انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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