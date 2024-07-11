الرياضة

الاتفاق يبدأ معسكره في إسبانيا بقيادة ستيڤن جيرارد

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1446 هـ      11 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
بدأ نادي الاتفاق تحضيراته للموسم الجديد في معسكر مغلق في لا مانجا بإسبانيا، أمس الأربعاء، تحت قيادة ستيفن جيرارد.

بدأت التحضيرات باختبارات اللياقة البدنية خلال الفترة الصباحية. وانطلقت الفترة المسائية بتمرين اللاعبين في الصالة الرياضية مع إجراء عمليات الإحماء خلالها.

وأجرى لاعبو الاتفاق عددًا من الجمل التكتيكية وذلك بتقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، ثم اختتم الفريق التمرين بإجراء عمليات الاستشفاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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