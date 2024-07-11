الرياضة الاتفاق يبدأ معسكره في إسبانيا بقيادة ستيڤن جيرارد

الدمام-البلاد

بدأ نادي الاتفاق تحضيراته للموسم الجديد في معسكر مغلق في لا مانجا بإسبانيا، أمس الأربعاء، تحت قيادة ستيفن جيرارد. بدأت التحضيرات باختبارات اللياقة البدنية خلال الفترة الصباحية. وانطلقت الفترة المسائية بتمرين اللاعبين في الصالة الرياضية مع إجراء عمليات الإحماء خلالها. وأجرى لاعبو الاتفاق عددًا من الجمل التكتيكية وذلك بتقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، ثم اختتم الفريق التمرين بإجراء عمليات الاستشفاء.