ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ 9.16% خلال يونيو 2024م

الرياض : البلاد

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر يونيو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.16%، لتصل إلى 27,640,795 طناً، مقارنة بـ 25,320,449 طناً في الشهر نفسه من عام 2023م.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 7.78%، لتصل إلى 228,031 حاوية، مقارنة بـ 211,568 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 9.85%، لتصل إلى 245,569 حاوية، مقارنة بـ 223,547 حاوية العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 584,906 أطنان، والبضائع السائبة الصلبة 4,967,385 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,551,736 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 1,821,863 رأس ماشية، بانخفاض قدره 8.51%، مقارنة بـ 1,991,248 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 594,972 حاوية، بانخفاض قدره 15.51%، مقارنة بـ 704,197 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 54.89% لتصل إلى 121,372 حاوية، مقارنة بـ 269,082 حاوية خلال عام 2023م.

وأوضحت “موانئ” أن الحركة الملاحية انخفضت بنسبة 3.41 %، لتصل إلى 962 سفينة، مقارنة بـ 996 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 18.66 %، لتصل إلى 55,289 راكباً، مقارنة بـ 67,970 راكباً العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 33.93%، لتصل إلى 101,146 سيارة، مقارنة بـ 75,524 سيارة العام الماضي.

يُذكر أن “موانئ” أطلقت خلال الربع الأول من العام 2024م نظام مجتمع الموانئ (PCS) تحت مظلة النافذة اللوجستية الموحدة “لوجستي”، لتوفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية بالموانئ، بما يسهم في زيادة تنافسية قطاع النقل البحري، ورفع إنتاجية قطاع الموانئ، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.