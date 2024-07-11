أكثر من 259 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يونيو الماضي، نتج عنها 255,815 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 252,736 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 1,306 عمليات فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,773 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 4,014 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 23 زيارة ميدانية في النقل السككي تضمنت محطات مترو جامعة الأميرة نورة، بالإضافة إلى محطات قطار المشاعر في مزدلفة، عرفات، ومنى.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 28,102 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 10,808 مخالفات، بينما سجلت الفرق الرقابية 45 مخالفة في أنشطة النقل البحري وملاحظتين في أنشطة النقل السككي.

وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر يونيو الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، ونسبة 100% في النقل السككي، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل السائق أو السائق الموسمي دون الحصول على بطاقة سائق مهني، أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وتشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل للبضائع المنقولة، وأخيرًا عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل.

وأبانت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة العامة وأجرة مطار (أفراد)، بالإضافة إلى أجرة “منشآت”.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يونيو، حيث سجلت 20,540 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 5498 مخالفة، ثم المدينة المنورة بـ 5,279 مخالفة، وأخيرًا المنطقة الشرقية بـ 2,467 مخالفة.