الإقتصاد

وزير الطاقة يلتقي بوزيرة الدولة الألمانية لتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي والطاقة النظيفة

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1446 هـ      10 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان.

 وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل المناخي, إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومخرجات مؤتمرات أطرافها.

 كما تم استعراض جهود المملكة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات، وذلك في إطار مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات محلية وإقليمية، منها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *