نائب رئيس”الشورى” التقي وفد الصداقة.. توطيد العلاقات (السعودية – العراقية) على مختلف الأصعدة

الرياض- واس

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مجلس الشورى أمس، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية بمجلس النواب العراقي معالي الشيخ النائب شعلان الكريّم والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى المملكة.

ورحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد الزائر، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة والعراق، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة، لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية معالي النائب شعلان الكريّم عن سروره بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوّرها في المجالات كافة، كما تناول اللقاء بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كل من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء علي آل الشيخ، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ إبراهيم المفلح، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، ورئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر.

فيما حضر اللقاء من الجانب العراقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية بمجلس النواب العراقي؛ النائب ياسين العيثاوي، والنائب كريم الصكر، ومديرة أعمال لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية السيدة علياء شبوط، ومستشار لجنة العلاقات الخارجية للشؤون الفنية السيد معاذ السوداني، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية السيد رشيد حمداني، ومدير أعمال مكتب الشيخ شعلان الكريّم السيد إيهاب الجنابي، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة السيدة صفية السهيل، وعدد من المستشارين والموظفين بسفارة الجمهورية العراقية بالرياض.